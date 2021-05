Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 12 maggio. LIVE

Vaccino, in Perù indagini su 'iniezioni' con siringhe vuote

Il Perù ha aperto un'indagine sulle affermazioni che alcune persone che si sono sedute per un vaccino contro il coronavirus sono state iniettate solo con aria, sollevando i sospetti di un possibile mercato nero per le inoculazioni. Il ministero della salute ha detto che ci sono stati tre casi segnalati in cui "apparentemente, le siringhe da utilizzare per la vaccinazione non contenevano una dose contro il Covid-19", aggiungendo "un'indagine è stata avviata".