5/16 ©Ansa

Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha chiesto di “alleggerire le misure per attirare i turisti in Italia”, anche in vista dell’eliminazione - a partire dal 15 maggio -della quarantena obbligatoria di cinque giorni per chi arriva da Paesi membri dell’Unione Europea, Regno Unito e Israele

Covid, Spagna e Belgio tolgono il coprifuoco. Spiagge aperte in Grecia