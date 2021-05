Covid, dal coprifuoco alla quarantena: il calendario delle riaperture

La prossima settimana il governo si riunirà per valutare l’andamento della pandemia da coronavirus e sulla base dei dati deciderà se e come allentare alcune tra le restrizioni attualmente in vigore. L’eliminazione di alcune regole, come l’obbligo di quarantena per chi arriva da Paesi Ue, ha già una data fissata, mentre si continua a discutere su alcuni temi, come il divieto di circolazione dalle 22 alle 5. Ecco la mappa delle riaperture già stabilite e quelle su cui si sta ancora discutendo