Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 9 maggio. LIVE

La Commissione europea ha approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. A conclusione del vertice Ue di Porto, il permier Mario Draghi è intervenuto sul tema riaperture e vaccini: "Vogliamo riaprire ma in sicurezza. Liberalizzare i brevetti dei vaccini non basta", sottolineando come sia necessario aumentare la produzione.

Da lunedì nessuna Regione sarà in area rossa. Passano in arancione Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, e tutte le altre Regioni e PPAA saranno in giallo, secondo le nuove ordinanze del ministro Speranza, sulla base dei dati della cabina di regia. Il ministro riapre anche le visite nelle Rsa dietro la presentazione di un green pass.

È salita all'87% la quota degli over 80 (in tutto sono 4.532.890 persone) vaccinati con la prima dose di farmaco anti-Covid, mentre ha completato il ciclo il 72%. Nella fascia d'età compresa tra 70 e 79 anni (6.032.659 persone) la prima iniezione è stata fatta dal 69%, la seconda dal 14%.