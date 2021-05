Vaccino Covid, Breton: “L’Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca”

Il commissario al Commercio interno ha annunciato su France Inter che la Commissione europea non ha prolungato l’accordo - in scadenza a fine giugno - con l’azienda anglo-svedese che produce il farmaco: “Vedremo cosa succederà". E ha aggiunto: "Abbiamo iniziato con Pfizer a lavorare con la seconda fase e i vaccini di seconda generazione"

Per il momento la Commissione europea non ha rinnovato il contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre l'attuale scadenza, prevista alla fine di giugno. Lo ha detto il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton su France Inter: "Non abbiamo rinnovato l'ordine dopo giugno. Vedremo cosa succederà".