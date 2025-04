Guerra Ucraina, Trump: "Attacco su Sumy orribile". 34 i morti. LIVE

I russi hanno bombardato edifici residenziali nell'insediamento di Stepnohirsk, in prima linea, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riporta Rbc, precisando che a causa dei bombardamenti, è scoppiato un incendio in un grattacielo ed è andata via la corrente elettrica. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha affermato che per gli attacchi il nemico ha utilizzato bombe aeree guidate e Mlrs. "L'alimentazione elettrica è interrotta, è scoppiato un incendio in un edificio di nove piani. Il nemico ha attaccato una zona residenziale in prima linea a Stepnohirsk", ha informato il capo militare. "A causa dell'attacco con più lanciarazzi, è scoppiato un incendio nel grattacielo", ha detto Fedorov. Il funzionario ha anche affermato che non ci sono state vittime. Il villaggio di Stepnohirsk si trova a circa 40 km dalla città di Zaporizhzhia e a 2,5 km dalla riva sinistra del bacino idrico di Kakhovka (Dnipro).