Covid, coppia rimpatriata dall’India: positivo anche il marito

Atterrati la sera dell’8 maggio all’aeroporto di Pisa, Simonetta Filippini ed Enzo Galli sono rientrati dall’Asia dopo tre settimane a Nuova Delhi. Con loro anche la bambina adottata. Dopo la positività della donna, già riscontrata in India, arriva la conferma anche per l’uomo che adesso è in terapia sub-intensiva

A parlare dopo l’arrivo è Simonetta Filippini: "Siamo arrivati questa notte finalmente in Italia ed è stato il momento più bello della nostra vita - dice - Ci troviamo a Careggi, io a malattie infettive con l'ossigeno perché ho una broncopolmonite bilaterale abbastanza importante" e "mio marito Enzo in terapia sub-intensiva, sta molto male anche lui. Siamo felici perché la bimba è al Meyer, dove farà la sua quarantena e sta bene".

"Siamo arrivati in tempo, c’è da lottare"

La stessa donna ha aggiunto: "Purtroppo abbiamo avuto dei blocchi respiratori e non è facile ancora. Anche se la situazione rimane abbastanza grave e impegnativa i medici ci hanno detto che siamo arrivati in tempo a casa per cui adesso c'è solo da lottare. I nostri ospedali italiani sono per noi veramente una carezza e siamo sotto le cure più attente. Grazie di tutto".