Terremoto a Napoli, scossa magnitudo 2.0 ai Campi Flegrei

La scossa è stata registrata questa mattina alle 8.27 a una profondità di 3 km, con epicentro in mare. Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio vesuviano, la sede napoletana dell'Ingv, l'evento è stato di magnitudo 2.0. Ieri il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha emanato un'ordinanza in cui è "severamente vietata la diffusione di notizie false o allarmistiche non verificate, in particolare sui social media". "Considerata l’attuale situazione legata al fenomeno bradisismico - è scritto nell'ordinanza - i cittadini sono tenuti a informarsi esclusivamente attraverso i canali ufficiali riguardo al fenomeno bradisismico in corso".