Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso occultamento cadavere

La donna è sotto interrogatorio nella Questura di Roma. A dare la notizia è stato Fabrizio Gallo, l'avvocato del 23enne. "Il padre di MarkSSamson non verrà ascoltato oggi. Lui non era in casa e questo è assodato", ha detto il legale, specificando che "la madre invece era in casa e adesso sta chiarendo quali sono state le sue condotte" ascolta articolo

La madre di Mark Samson è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Lo ha detto Fabrizio Gallo, l'avvocato del 23enne arrestato per l'omicidio di Ilaria Sula (CHI ERA), la studentessa di 22 anni originaria di Terni uccisa dall’ex fidanzato (CHI È) a Roma. La madre di Samson, reo confesso, è sotto interrogatorio nella Questura della Capitale. "Il padre di Mark Samson non verrà ascoltato oggi. Lui non era in casa e questo è assodato, rientra la sera e l'omicidio avviene a metà mattina", ha aggiunto il legale lasciando la Questura. "La madre invece era in casa e adesso sta chiarendo quali sono state le sue condotte".

Cosa è successo Ilaria Sula, 22enne originaria di Terni, studiava all’Università a Roma. Dopo la scomparsa, lo scorso 25 marzo, amici e colleghi universitari avevano diffuso appelli per il suo ritrovamento e la madre e il padre avevano presentato la denuncia di scomparsa al commissariato San Lorenzo. Il suo corpo è stato ritrovato il 2 aprile in una valigia gettata in un dirupo, nei pressi del Comune di Poli, tra Tivoli e la capitale. Fermato dagli investigatori, l'ex fidanzato Mark Samson ha confessato il femminicidio, avvenuto con tre coltellate al collo nell'abitazione in cui il ragazzo vive con i genitori nel quartiere Africano, indicando anche il luogo in cui si era liberato del cadavere. Vedi anche Femminicidio Ilaria Sula, dalla scomparsa ai depistaggi di Mark Samson

Dubbi sul ruolo dei genitori La posizione dei genitori del 23enne è stata fin da subito al vaglio degli investigatori. La madre infatti, e non anche il padre come era stato inizialmente riportato, si sarebbe trovata in casa al momento dell'uccisione di Ilaria Sula. Il sospetto degli inquirenti era dunque che qualcuno potesse aver aiutato Samson a far sparire il cadavere della studentessa. Ipotesi possibile considerando che la madre del giovane, dopo l'interrogatorio odierno in Questura, è stata posta sotto indagine per concorso in occultamento di cadavere.