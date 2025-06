Incendio all'aeroporto di Roma Fiumicino, spento principio di rogo

Le fiamme sono divampate su una parte del tetto esterna dell'area finger del Terminal 1. Evacuata una parte dell'area degli imbarchi: non si sono registrati problemi per i passeggeri nè per l'operatività dello scalo

Vigili del fuoco in azione all'aeroporto di Fiumicino per un incendio divampato su una parte del tetto esterna dell'area finger del Terminal 1. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, Polaria e carabinieri. Dalle prime informazioni a prendere fuoco sarebbe stata una guaina. Le fiamme sono state spente poco dopo. Evacuata una parte degli imbarchi del terminal interessato. Non si sono registrati problemi per passeggeri nè per l'operatività dello scalo.