Femminicidio Ilaria Sula, dalla scomparsa ai depistaggi di Mark Samson

Ilaria Sula è stata uccisa a coltellate dall'ex fidanzato, che ha poi chiuso il corpo in una valigia e l'ha gettato in un dirupo nel comune di Poli. Al momento del fatto, avvenuto nell'abitazione del 23enne, in casa erano presenti anche i genitori di Samson. Durante l'interrogatorio l'ex fidanzato ha confessato: “Andate a prenderla, l'ho gettata in un dirupo, il suo corpo l'ho chiuso in una valigia”. Attualmente, è accusato di omicidio volontario e si trova a Regina Coeli ascolta articolo

L'ennesimo femminicidio. La vittima è Ilaria Sula, studentessa di 22 anni originaria di Terni, uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato Mark Antony Samson, 23 anni, che ha poi chiuso il suo corpo in una valigia e l'ha gettato in un dirupo sulle campagne dei Monti Prenestini. Di Sula non si avevano notizie dalla sera del 25 marzo, quando ne era stata denunciata la scomparsa dal quartiere Furio Camillo di Roma. Dopo averla uccisa nell'abitazione in cui viveva con i genitori nel quartiere Africano, Samson ha confessato agli inquirenti il femminicidio. “Andate a prenderla, l'ho gettata in un dirupo, il suo corpo l'ho chiuso in una valigia”, ha detto. Attualmente, il ventitreenne è accusato di omicidio volontario e si trova a Regina Coeli.

La scomparsa di Ilaria Sula Originaria di Terni, Ilaria Sula studiava all’Università a Roma, al terzo anno della facoltà di Statistica alla Sapienza. Dopo la sua scomparsa lo scorso 25 marzo, in molti, tra amici e colleghi universitari, avevano diffuso appelli per il suo ritrovamento. La madre e il padre hanno presentato la denuncia di scomparsa al commissariato San Lorenzo. Tra gli elementi che hanno insospettito gli inquirenti c'era il fatto che la vittima non aveva portato con sé i trucchi, segno che questo frettoloso allontanamento non doveva durare troppo a lungo. L’ultimo avvistamento era avvenuto alla periferia nel quadrante Est di Roma, a piazza del Quarticciolo. Il femminicidio La ventiduenne è stata uccisa a coltellate dall'ex fidanzato all'interno dell'abitazione di lui. Al momento del femminicidio, in casa erano presenti anche i genitori di Samson, sulla cui posizione indaga ora la Procura. Dopo averla uccisa, il ventitreenne si è sbarazzato del corpo della vittima chiudendolo in una valigia e gettandolo in un dirupo, nei pressi del Comune di Poli, tra Tivoli e la capitale. Poi, secondo il suo racconto, sarebbe risalito in auto e, tornato in città, avrebbe gettato il coltello in un cassonetto e il telefono della ragazza in un tombino nella zona di Montesacro. Subito dopo la scomparsa della studentessa, gli investigatori si sono concentrati su Samson che, durante l'interrogatorio, oltre alla confessione, ha indirizzato gli inquirenti all'individuazione del corpo. Vedi anche Trovato corpo di Ilaria Sula, 22enne scomparsa a Roma. Ex confessa