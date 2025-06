Cremona, malore in piscina: gravissimo bimbo di 10 anni

È stato trasportato all'ospedale in elicottero, e in condizioni gravissime, un bambino di dieci anni che nel primo pomeriggio di oggi si è sentito male in piscina a Torre de Picenardi, in provincia di Cremona. Era nell'impianto sportivo dalla mattinata, con il fratello, la sorella e gli altri ragazzi del Grest parrocchiale di Canneto sull'Oglio quando, subito dopo pranzo, è stato colto da un malore. Immediato l'intervento e l'allarme lanciato da bagnini e gestori. Al ragazzino, recuperato in acqua, è stato praticato il massaggio cardiaco ed è poi stato usato il defibrillatore a bordo vasca.