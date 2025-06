Salerno, scarpe costose a 13enne in cambio di sesso: arrestato 25enne

È emerso che l'uomo era solito attirare vittime giovanissime attraverso regali e compensi anche in denaro al fine di indurle a consumare rapporti di natura sessuale. Una perquisizione dei dispositivi elettronici dell'indiziato ha consentito di rinvenire materiale pornografico, sulla cui origine sono in corso accertamenti

Scarpe costose regalate a un 13enne in cambio di sesso: arrestato un 25enne in provincia di Salerno. La polizia, attraverso investigatori della squadra mobile e del commissariato distaccato di Sarno, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata emessa dal gip presso il tribunale di Nocera inferiore su richiesta della Procura. Il 25enne è gravemente indiziato del reato aggravato di atti sessuali con minorenne.

La vicenda

Tutto è iniziato con la denuncia del padre del 13enne, il quale aveva notato il figlio rientrare a casa con scarpe molto costose circa la cui provenienza il minore non aveva fornito spiegazioni. Il genitore, in sede di denuncia, avrebbe consegnato un file audio, nel quale si udivano dialoghi dal contenuto inequivocabile intercorsi tra il minore e l'uomo indiziato. Durante il colloquio davanti al magistrato titolare dell’inchiesta, svoltosi con l’ausilio di uno psicologo, il minore ha confermato quanto emerso dalla registrazione, aggiungendo di aver conosciuto l’indagato attraverso un amico coetaneo. È emerso che il 25enne era solito attirare vittime giovanissime attraverso offerte di regalie e compensi anche in denaro al fine di indurle a consumare rapporti di natura sessuale. Una successiva perquisizione dei dispositivi elettronici dell'uomo ha consentito di rinvenire materiale pornografico, rispetto al quale sono in corso approfondimenti volti a stabilirne l’origine.