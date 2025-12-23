Terni, "ketotombola" sventata dai carabinieri: in palio premi in droga

Un 38enne intercettato mentre scendeva da un taxi diretto a una festa prenatalizia in centro. Con sé aveva cinque pacchetti di carta confezionati a mo' di premi per l'insolito gioco a base di stupefacenti
Una tombola con premi in droga, organizzata per la serata di sabato a Terni ma "rovinata" dai Carabinieri, che hanno arrestato un 38enne del posto. Come riporta l'Arma in una nota, l'uomo è stato fermato in centro appena sceso da un taxi; con sé aveva, tra le altre cose, cinque pacchetti di carta confezionati a mo' di premi di una cosiddetta "ketotombola'".
I premi in droga
Per l'ambo - hanno ricostruito gli investigatori - due dosi, una da poco più di mezzo grammo di ketamina e l'altra da poco più di un quarto di cocaina; per il terno stessa dose di ketamina dell'ambo e una di cocaina da circa 0,4 grammi; per la quaterna stessa dose di ketamina e quasi mezzo grammo di cocaina; per la cinquina medesimo quantitativo di ketamina e circa 0,6 grammi di cocaina, fino al premio per la tombola: poco più di 2 grammi di ketamina, un grammo circa di cocaina e l'aggiunta di poco più di 5 grammi di hashish. Tutto è stato posto sotto sequestro e il 38enne arrestato in flagrante: "Pare fosse diretto a una festa prenatalizia nel centro di Terni sulla quale sono in corso approfondimenti investigativi", hanno concluso gli inquirenti.
