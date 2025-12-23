Terni, "ketotombola" sventata dai carabinieri: in palio premi in droga

Offerte Sky
Terni, "ketotombola" sventata dai carabinieri: in palio c'erano premi in droga

Cronaca

Un 38enne intercettato mentre scendeva da un taxi diretto a una festa prenatalizia in centro. Con sé aveva cinque pacchetti di carta confezionati a mo' di premi per l'insolito gioco a base di stupefacenti

Una tombola con premi in droga, organizzata per la serata di sabato a Terni ma "rovinata" dai Carabinieri, che hanno arrestato un 38enne del posto. Come riporta l'Arma in una nota, l'uomo è stato fermato in centro appena sceso da un taxi; con sé aveva, tra le altre cose, cinque pacchetti di carta confezionati a mo' di premi di una cosiddetta "ketotombola'".

I premi in droga

Per l'ambo - hanno ricostruito gli investigatori - due dosi, una da poco più di mezzo grammo di ketamina e l'altra da poco più di un quarto di cocaina; per il terno stessa dose di ketamina dell'ambo e una di cocaina da circa 0,4 grammi; per la quaterna stessa dose di ketamina e quasi mezzo grammo di cocaina; per la cinquina medesimo quantitativo di ketamina e circa 0,6 grammi di cocaina, fino al premio per la tombola: poco più di 2 grammi di ketamina, un grammo circa di cocaina e l'aggiunta di poco più di 5 grammi di hashish. Tutto è stato posto sotto sequestro e il 38enne arrestato in flagrante: "Pare fosse diretto a una festa prenatalizia nel centro di Terni sulla quale sono in corso approfondimenti investigativi", hanno concluso gli inquirenti.

Droga, operazione polizia in diverse province italiane: 384 arresti
Cronaca

Nuovo Codice della strada, cosa cambia per le condanne per droga

L'articolo 187 prevede una semplificazione in merito al concetto di "condotta illecita" provocata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ecco cosa cambia

