Terni, "ketotombola" sventata dai carabinieri: in palio premi in droga

I premi in droga

Per l'ambo - hanno ricostruito gli investigatori - due dosi, una da poco più di mezzo grammo di ketamina e l'altra da poco più di un quarto di cocaina; per il terno stessa dose di ketamina dell'ambo e una di cocaina da circa 0,4 grammi; per la quaterna stessa dose di ketamina e quasi mezzo grammo di cocaina; per la cinquina medesimo quantitativo di ketamina e circa 0,6 grammi di cocaina, fino al premio per la tombola: poco più di 2 grammi di ketamina, un grammo circa di cocaina e l'aggiunta di poco più di 5 grammi di hashish. Tutto è stato posto sotto sequestro e il 38enne arrestato in flagrante: "Pare fosse diretto a una festa prenatalizia nel centro di Terni sulla quale sono in corso approfondimenti investigativi", hanno concluso gli inquirenti.