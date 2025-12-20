Droga, operazione polizia in diverse province italiane: 384 arresti

I numeri

Identificate 95.164 persone sospette, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o 'mala-movida', su un migliaio delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione. Dei 384 arresti, 166 sono stranieri e 6 minorenni, e dei 655 denunciati, 256 sono stranieri e 39 minorenni, che devono rispondere per reati contro la persona e il patrimonio nonché' per spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi. Le droghe sequestrate sono cocaina (35 kg), cannabinoidi (1.370 kg.) ed eroina (1 kg). Sequestrate anche 41 armi da fuoco e 80 armi bianche oltre a 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Elevate poi 565 sanzioni amministrative di diversa natura, la maggior parte delle quali per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione illegale di bevande alcoliche, e individuati diversi profili social sui quali sono in corso verifiche sui contenuti, apparentemente riconducibili a fenomeni criminali, per l'eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell'oscuramento.