Droga, operazione polizia in diverse province italiane: 384 arresti

Indentificate oltre 95mila persone, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni. Sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 di cannabinoidi, uno di eroina, 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e oltre 300.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio
Vasta operazione antidroga della polizia diverse province italiane contro la criminalità diffusa, con un bilancio di 384 arresti, 655 denunce e il sequestro di 1.400 chili di droga. Il lavoro 'ad alto impatto' delle Squadre Mobili territoriali, coordinate dal Servizio Centrale Operativo, oltre al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i cannabis shop, e ai connessi reati di criminalità diffusa, ha messo in luce le nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti.
I numeri
Identificate 95.164 persone sospette, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o 'mala-movida', su un migliaio delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione. Dei 384 arresti, 166 sono stranieri e 6 minorenni, e dei 655 denunciati, 256 sono stranieri e 39 minorenni, che devono rispondere per reati contro la persona e il patrimonio nonché' per spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi. Le droghe sequestrate sono cocaina (35 kg), cannabinoidi (1.370 kg.) ed eroina (1 kg). Sequestrate anche 41 armi da fuoco e 80 armi bianche oltre a 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Elevate poi 565 sanzioni amministrative di diversa natura, la maggior parte delle quali per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione illegale di bevande alcoliche, e individuati diversi profili social sui quali sono in corso verifiche sui contenuti, apparentemente riconducibili a fenomeni criminali, per l'eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell'oscuramento.