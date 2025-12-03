Droga a Milano Rogoredo, reportage nel bosco dei dannati

Le telecamere di Sky TG24 nel boschetto a solo 8 fermate di metropolitana dal Duomo, dove va in scena uno spaccio a cielo aperto, 24 ore su 24, e dove operano i volontari del Rogoredo Team, per cercare di offrire un'ultima possibilità di salvezza

Tossicodipendenti di ogni età popolano il cosiddetto "bosco della droga", un'area tra i binari della stazione di Milano Rogoredo e la tangenziale che, dopo essere stata bonificata alcuni anni fa, è tornata ad essere una zona di spacccio a cielo aperto, 24 ore su 24. Qui operano i volontari del Rogoredo Team, che ogni mercoledì sera portano conforto e aiuti. Il loro lavoro prosegue poi presso la struttura "Il Sollievo", un luogo in cui disintossicarsi nato nel 2019 proprio per aiutare le persone che gravitavano nel boschetto di Rogoredo.