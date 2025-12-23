Famiglia nel bosco, serve nuova perizia. Bambini restano in struttura

I figli di Nathan e Catherine Trevallion, la “famiglia nel bosco”, rimangono nella struttura protetta di Vasto e un esperto dovrà effettuare una nuova perizia approfondita sui bambini e sui genitori. È quanto emerge dall'ordinanza del Tribunale per i Minorenni de L'Aquila con cui è stata disposta un'indagine psico-diagnostica sulla famiglia. L'incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia. Entro il 30 gennaio il servizio sociale dovrà trasmettere una relazione di aggiornamento sugli interventi compiuti, mentre per il deposito di eventuali memorie è stato concesso alle parti fino al 15 febbraio.

La sentenza d'Appello

Dalla sentenza con cui è stato respinto il ricorso dei legali contro l'ordinanza di sospensione della responsabilità genitoriale e il conseguente allontanamento dei minori, erano emersi nuovi particolari sul caso, come la conferma della "deprivazione della socialità" e la "mancanza di cure" nei confronti dei tre bambini che dovranno essere ascoltati di nuovo. Questa volta, però - hanno scritto i giudici - "al riparo da potenziali condizionamenti dei genitori o delle altre controparti". Nel provvedimento d'Appello, la curatrice aveva evidenziato "segnali di cambiamento" da parte dei genitori ma aveva sottolineato come andasse "verificata la piena rispondenza del contesto familiare alle necessità dei minori, nella consapevolezza che solo attraverso l'impegno continuativo e concreto sarà possibile giungere al ricongiungimento familiare e restituire ai figli la serenità e la stabilità che meritano". In sostanza, i giudici hanno invitato Nathan e Catherine ad abbattere quel "muro di diffidenza" innalzato negli oltre 12 mesi in cui sono stati avvicinati dai servizi sociali. Gli assistenti sociali continueranno a monitorare la situazione, ma soprattutto il benessere fisico e psichico dei bambini che, fino a un mese fa, era considerato "a rischio". All'ingresso in casa famiglia, un mese fa - per esempio -, una delle figlie aveva "una bronchite acuta con broncospasmo non segnalata e non curata dai genitori".