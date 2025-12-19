Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso: figli restano in struttura

I giudici hanno resipinto il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'allontanamento dei loro tre figli minori e la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre, decisa dal Tribunale per i Minorenni. Il collegio ha adottato questa decisione dopo l'udienza documentale che si e' svolta da remoto nel pomeriggio di tre giorni fa