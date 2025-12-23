16enne morto nel canale a Novara, sentiti i genitori. Oggi l'autopsia

La Procura ha conferito a Chiara Pasello l'incarico per l'esame sul corpo di Dario Cipullo. Nei prossimi giorni il Pubblico ministero Alessia Careri incontrerà tutte le persone che hanno visto e parlato col ragazzo nelle ultime ore prima della sua scomparsa

Proseguono le indagini dei carabinieri coordinati dal pm della procura di Novara, Alessia Careri, sulla morte del giovane Dario Cipullo, il sedicenne trovato morto nel canale Cavour, ad Agognate, domenica mattina, dopo una serata passata con gli amici. I genitori del ragazzo sono stati sentiti dai Carabinieri per rendere "sommarie informazioni testimoniali". Oggetto della deposizione soprattutto la sequenza dei fatti di venerdì notte, ma anche il contesto delle relazioni di Dario. Nel pomeriggio, il dirigente della medicina legale della Asl di Novara, Chiara Pasello eseguirà l'autopsia sul corpo del ragazzo alla ricerca di elementi importanti ai fini della ricostruzione dei fatti sui quali ci sono ancora molti interrogativi. Nei prossimi giorni il Pubblico ministero Alessia Careri sentirà tutte le persone che hanno visto e parlato con Dario Cipullo nelle ultime ore prima della sua scomparsa. Qualche minuto prima delle due della notte fra venerdì e sabato il telefono cellulare del giovane si era spento. La procura ha affidato anche un incarico di consulenza tecnica per l'esame del telefono cellulare di Dario.