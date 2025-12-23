Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sedicenne morto nel canale a Novara, sentiti i genitori. Oggi l'autopsia

Cronaca

La Procura ha conferito a Chiara Pasello l'incarico per l'esame sul corpo di Dario Cipullo. Nei prossimi giorni il Pubblico ministero Alessia Careri incontrerà tutte le persone che hanno visto e parlato col ragazzo nelle ultime ore prima della sua scomparsa

ascolta articolo

Proseguono le indagini dei carabinieri coordinati dal pm della procura di Novara, Alessia Careri, sulla morte del giovane Dario Cipullo, il sedicenne trovato morto nel canale Cavour, ad Agognate, domenica mattina, dopo una serata passata con gli amici. I  genitori del ragazzo sono stati sentiti dai Carabinieri per rendere "sommarie informazioni testimoniali". Oggetto della deposizione soprattutto la sequenza dei fatti di venerdì notte, ma anche il contesto delle relazioni di Dario. Nel pomeriggio, il dirigente della medicina legale della Asl di Novara, Chiara Pasello eseguirà l'autopsia sul corpo del ragazzo alla ricerca di elementi importanti ai fini della ricostruzione dei fatti sui quali ci sono ancora molti interrogativi. Nei prossimi giorni il Pubblico ministero Alessia Careri sentirà tutte le persone che hanno visto e parlato con Dario Cipullo nelle ultime ore prima della sua scomparsa. Qualche minuto prima delle due della notte fra venerdì e sabato il telefono cellulare del giovane si era spento. La procura ha affidato anche un incarico di consulenza tecnica per l'esame del telefono cellulare di Dario. 

 

Cronaca: Ultime notizie

Famiglia nel bosco, serve nuova perizia. Bambini restano in struttura

Cronaca

Lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni de L'Aquila, che ha dato al perito Simona Ceccoli...

Famiglia nel bosco

16enne morto nel canale a Novara, sentiti i genitori. Oggi l'autopsia

Cronaca

La Procura ha conferito a Chiara Pasello l'incarico per l'esame sul corpo di Dario...

Grillo Jr, motivazioni condanna: vittima “pienamente attendibile”

Cronaca

La decisione dei giudici del tribunale di Tempio Pausania illustrata nelle motivazioni della...

Vende disegni per comprare regalo alla sorellina: la storia di Alessio

Cronaca

Il bambino ha 11 anni e il suo scopo era racimolare alcuni soldi per poter fare una sorpresa...

Morto dopo una settimana il bambino finito sott'acqua in Val Venosta

Cronaca

L'incidente nella nuova piscina comunale di Curon era avvenuto lunedì 15 dicembre. Il piccolo di...

Cronaca: i più letti