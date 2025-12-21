Offerte Sky
Novara, trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì notte

Cronaca
Ansa-Rugby Gattico

Il corpo di Dario Cipullo, il sedicenne scomparso nella notte tra venerdì e sabato, è stato ritrovato nelle acque del Canale Cavour, nella frazione di Agognate. Il giovane era uscito per una festa e, secondo le testimonianze, era stato accompagnato in auto fino a un punto vicino alla sua abitazione, senza poi rientrare a casa

È stato trovato senza vita Dario Cipullo, il sedicenne di Novara scomparso nella notte tra venerdì e sabato dopo non essere rientrato a casa al termine di una festa a casa di amici. Il suo corpo è stato rinvenuto oggi, poco dopo mezzogiorno, nelle acque del Canale Cavour, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dal capoluogo. 

La vicenda 

 

Secondo le testimonianze raccolte, intorno all’una di notte di venerdì il ragazzo sarebbe stato accompagnato a casa in auto dopo la festa, ma sarebbe sceso dal veicolo a circa cento metri dalla sua abitazione, in un punto distante diversi chilometri dal luogo del ritrovamento del corpo. Sulle cause della morte indagano i carabinieri.

Roma, morto il giovane accoltellato in zona Trullo: tre fermi
Cronaca

Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano

Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras

Novara, trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì notte

