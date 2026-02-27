I passeggeri del tram della linea 9 deragliato nel pomeriggio a Milano raccontano il momento dell’incidente e le prime fasi dei soccorsi. Diversi feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre altri sono ancora assistiti sul posto dai vigili del fuoco e dal personale sanitario ascolta articolo

l tram della linea 9, diretto da piazza della Repubblica verso piazza Oberdan, è deragliato attorno alle 16 in viale Vittorio Veneto, zona Porta Venezia. Il mezzo, un Tramlink bidirezionale lungo 25 metri con tre carrozze comunicanti e 66 posti a sedere, ha investito un pedone e si è schiantato contro la vetrina di un negozio al piano terra di un palazzo. Il bilancio provvisorio conta 32 codici verdi, sei codici gialli e un codice rosso, tutti trasportati all’ospedale Niguarda di Milano.

Testimonianze a bordo "Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sbalzati", raccontano alcuni passeggeri. "Il tram ha virato, ha preso velocità e ha colpito un edificio", aggiunge un testimone. Un passeggero racconta: "Ero in piedi vicino all’autista, mi sono caduti tutti addosso. È stato terribile". Le ferite più lievi non hanno impedito ad alcuni di restare spaventati e confusi sul posto fino all’arrivo dei soccorsi. Approfondimento Tram deraglia a Milano, le immagini dei soccorsi

"Ho pensato al terremoto" "Ho pensato al terremoto" racconta un altro passeggero. "Ero seduto e sono finito a terra insieme agli altri passeggeri. Ho battuto un ginocchio, ma una persona accanto a me perdeva sangue dalla testa. Ci ho messo un po’ a rialzarmi e a scendere". Altri racconti dalla zona. "Il tram ha svoltato e ha preso velocità", aggiunge un testimone ancora scosso. Queste ultime testimonianze sono raccolte nell’area dei giardini di viale Vittorio Veneto, dove i soccorsi hanno prestato assistenza immediata.