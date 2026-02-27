Milano, tram 9 deraglia: dove è successo e cosa sono i nuovi Tramlink

Il mezzo pubblico è finito fuori dai binari in viale Vittorio Veneto, coinvolgendo decine di persone. Era uno dei nuovi Tramlink, i primi convogli bidirezionali introdotti nella rete urbana milanese, capaci di invertire rapidamente il senso di marcia e dotati di sistemi avanzati di sicurezza e monitoraggio
Poco prima delle 16.15 un tram della linea 9, diretto a Porta Genova, è deragliato in viale Vittorio Veneto, nel cuore di Milano, nei pressi di Porta Venezia. Il mezzo, dopo essersi sganciato dalla linea ferrata, ha finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio, travolgendo persone sul marciapiede. Dalle prime informazioni risultano un morto e decine di feriti, alcuni dei quali sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario, mentre i vigili del fuoco stanno lavorando per estrarre eventuali passeggeri rimasti incastrati. Il deragliamento è avvenuto nella curva tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto, mentre il tram stava procedendo da piazza della Repubblica verso piazza Oberdan. L’area è densamente popolata e attraversata quotidianamente da residenti, turisti e pendolari, rendendo la zona particolarmente frequentata e centrale nella rete del trasporto pubblico cittadino.
Linea 9: il percorso simbolo di Milano
La linea 9 è una delle linee tranviarie storiche della città, con un percorso circolare che collega piazza della Repubblica a Porta Venezia e attraversa numerosi quartieri residenziali e commerciali. È molto frequentata dai cittadini per spostamenti quotidiani e rappresenta un collegamento chiave tra le zone centrali e quelle più periferiche. La linea è considerata un "simbolo" del trasporto pubblico milanese, particolarmente per chi usa quotidianamente i tram per andare al lavoro o a scuola.
Tramlink: il nuovo volto del trasporto urbano
Il tram coinvolto nell’incidente appartiene alla flotta dei Tramlink, prodotti da Stadler Valencia e introdotti a Milano da pochi mesi. Si tratta dei primi tram bidirezionali della città: due cabine di guida consentono di invertire rapidamente il senso di marcia senza dover utilizzare anelli di ritorno, aumentando la flessibilità e la resilienza della rete. Ogni vettura è lunga 25 metri, composta da tre carrozze comunicanti, con 66 posti a sedere. A bordo sono installate dieci telecamere interne collegate alla centrale Security di Atm, sistemi di infomobilità in tempo reale, monitor per indicare fermate e percorsi, e prese USB per la ricarica degli smartphone. La linea 9 è tra le principali in cui i Tramlink possono esprimere tutte le loro caratteristiche, grazie alla lunghezza e alla varietà di percorsi della linea.
©Ansa
Milano, tram linea 9 deraglia in centro e investe passanti. LE FOTO
Il mezzo è deragliato in viale Vittorio Veneto, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone. Si contano almeno un morto e diversi feriti. Prevista l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose