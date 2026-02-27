Milano, tram 9 deraglia: dove è successo e cosa sono i nuovi Tramlink

Il mezzo pubblico è finito fuori dai binari in viale Vittorio Veneto, coinvolgendo decine di persone. Era uno dei nuovi Tramlink, i primi convogli bidirezionali introdotti nella rete urbana milanese, capaci di invertire rapidamente il senso di marcia e dotati di sistemi avanzati di sicurezza e monitoraggio ascolta articolo

Poco prima delle 16.15 un tram della linea 9, diretto a Porta Genova, è deragliato in viale Vittorio Veneto, nel cuore di Milano, nei pressi di Porta Venezia. Il mezzo, dopo essersi sganciato dalla linea ferrata, ha finito la sua corsa contro la vetrina di un negozio, travolgendo persone sul marciapiede. Dalle prime informazioni risultano un morto e decine di feriti, alcuni dei quali sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario, mentre i vigili del fuoco stanno lavorando per estrarre eventuali passeggeri rimasti incastrati. Il deragliamento è avvenuto nella curva tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto, mentre il tram stava procedendo da piazza della Repubblica verso piazza Oberdan. L’area è densamente popolata e attraversata quotidianamente da residenti, turisti e pendolari, rendendo la zona particolarmente frequentata e centrale nella rete del trasporto pubblico cittadino.

Linea 9: il percorso simbolo di Milano La linea 9 è una delle linee tranviarie storiche della città, con un percorso circolare che collega piazza della Repubblica a Porta Venezia e attraversa numerosi quartieri residenziali e commerciali. È molto frequentata dai cittadini per spostamenti quotidiani e rappresenta un collegamento chiave tra le zone centrali e quelle più periferiche. La linea è considerata un "simbolo" del trasporto pubblico milanese, particolarmente per chi usa quotidianamente i tram per andare al lavoro o a scuola.