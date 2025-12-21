Roma, morto il giovane accoltellato in zona Trullo: tre fermi

La vittima aveva 25 anni e si chiamava Orahovac Demir. Dopo l'aggressione, avvenuta nella mattinata del 20 dicembre, era stato ricoverato all’ospedale San Camillo. Tre persone sono state arrestate: l'ipotesi è quella di una resa dei conti
È morto il giovane di 25 anni accoltellato ieri in Viale Ventimiglia, in zona Trullo. Il ragazzo, originario del Montenegro, si chiamava Orahovac Demir e, dopo essere stato aggredito nella mattinata del 20 dicembre, era stato ricoverato all’ospedale San Camillo. Sono tre le persone fermate e ora, dopo il decesso del 25enne, la loro posizione si aggrava. Da una prima ricostruzione, l'aggressione rientrerebbe in una resa dei conti tra abitanti dello stabile in cui vivevano.