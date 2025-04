Re Carlo e Camilla in Italia, arrivati a Roma all'aeroporto Ciampino

Carlo III e la regina Camilla sono arrivati in Italia per una visita di Stato di quattro giorni. I sovrani del Regno Unito sono atterrati all’aeroporto di Ciampino, poi domani inizieranno gli impegni ufficiali. In questi giorni il re sarà ospite del presidente della Repubblica Mattarella in un banchetto in suo onore al Quirinale, poi a villa Pamphili per un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Meloni e in Parlamento dove parlerà alle Camere riunite, poi a Ravenna ascolta articolo

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati in Italia per una visita di Stato di quattro giorni. I sovrani del Regno Unito sono atterrati all’aeroporto di Ciampino, poi domani inizieranno gli impegni ufficiali. Nelle scorse ore è stato rivelato che il figlio di Elisabetta ha un'autentica passione per l'Italia e “non vedeva l'ora” di essere a Roma. In questi giorni il re sarà ospite del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un banchetto in suo onore al Quirinale, poi a villa Pamphili per un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in Parlamento dove parlerà alle Camere riunite, poi a Ravenna.

La visita di Carlo e Camilla Si tratta di una visita dall'alto valore simbolico, il sigillo di un'amicizia fra Italia e Regno Unito che è già tradizionalmente solida, ma che vive un momento di particolare sintonia: il primo ministro laburista Keir Starmer proprio a Roma, e a colloquio con Meloni, ha effettuato nei mesi scorsi una delle sue prime visite all'estero dopo l'insediamento a Downing Street. Carlo e Camilla arrivano a Roma appena dieci giorni dopo che il sovrano è stato ricoverato in ospedale a causa degli effetti collaterali del suo trattamento per il cancro. Il re, che ha 76 anni, è rimasto brevemente sotto osservazione medica e per questo aveva annullato una visita in giornata a Birmingham, per poi rientrare nella sua residenza di Clarence House la sera stessa, "in buona forma". Vedi anche Effetti collaterali da cura per cancro, Re Carlo a riposo

Il 18esimo viaggio in Italia La coppia reale ha una fitta agenda, dalla quale però è stata rinviata la visita in Vaticano e l'udienza con Papa Francesco a causa delle condizioni del Pontefice che, pur in via di miglioramento, richiedono cautela. Confermata invece la tappa a Ravenna giovedì 10, tra l'altro una delle poche città italiane che Carlo non ha già visitato in passato, visto che di viaggi in Italia da erede al trono ne ha compiuti negli anni ben 17. Questo è il 18esimo e il primo dall'incoronazione. Nella Penisola Carlo può nutrire alcune delle sue principali passioni personali: per l'architettura, per l'eredità culturale del Grand Tour, per l'ambiente, anche per il suo impegno attento all'innovazione nel settore della moda ecosostenibile. L’anniversario con Camilla Roma fa da sfondo anche a un'importante ricorrenza personale: il 20esimo anniversario del matrimonio con Camilla. Le nozze della coppia reale si celebrarono il 9 aprile 2005 con una cerimonia civile alla Guildhall di Windsor, seguita da una benedizione religiosa alla cappella di San Giorgio nel parco del castello di Windsor. Vedi anche Re Carlo e Camilla ospiti a Montecitorio, cerimonia il 9 aprile

