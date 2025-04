Scommesse su siti illegali, indagati 12 calciatori di serie A

Sono 12 i calciatori indagati - per fatti che risalgono al 2021-2023 - nell'inchiesta milanese su un giro di scommesse clandestine che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso illecitamente, a quanto si apprende, ci sono quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Angel Di Maria, Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Samuele Ricci e Leandro Paredes. In particolare, Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, e Sandro Tonali, ora al Newcastle, "oltre ad aver effettuato numerose scommesse" sulle piattaforme illegali, avrebbero ricoperto il ruolo "di collettori di scommettitori" e sarebbero stati "remunerati con bonus sui propri conti di gioco" e con riduzione dei debiti, secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta milanese. I due sono indagati per una contestazione che riguarda anche la "pubblicità" data al giro di scommesse illegali, mentre tutti gli altri come "meri scommettitori". Questi ultimi sono 20 in totale, tra cui non solo calciatori ma anche altri sportivi. La Procura di Milano trasmetterà gli atti alla Procura federale della Figc per quanto riguarda i profili sportivi e eventuali sanzioni disciplinari.