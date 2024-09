Meeting a Villa Doria Pamphilj a Roma: questo è il terzo faccia a faccia tra i due nel giro di pochi mesi, dopo il vertice Nato a Washington e lo European Leaders Summit in Inghilterra. Focus su guerra in Ucraina, dove le posizioni tra i due leader sono distanti, sui temi economici e sulla decisione di Londra di adottare l’obbligo di visto a pagamento elettronico per coloro che arrivano dall’Unione europea da aprile ascolta articolo

Migranti, economia e guerra in Ucraina. Questi sono alcuni dei temi al centro dell'incontro - in corso dalle 12 - tra la premier Giorgia Meloni e il suo omologo britannico Keir Starmer a Villa Doria Pamphilj, a Roma. Questa è la terza volta che i due si incontrano in pochi mesi, dopo il vertice Nato a Washington e lo European Leaders Summit in Inghilterra.

Il tema migranti Secondo il quotidiano The Telegraph, una delle richieste del primo ministro laburista è conoscere il modo con il quale Roma ha affrontato la crisi migratoria, visto che ha dichiarato di aver ridotto di oltre la metà gli arrivi di migranti attraverso le rotte del Nord Africa quest’anno. Il giornale britannico ha osservato come il piano del governo italiano preveda soluzioni non molto diverse da quelle di Londra, come l’accordo con la Libia simile a quello che il Regno Unito ha stipulato con la Francia, ma anche punti controversi, come l'obbligo che le navi di soccorso delle ong prelevino i migranti solo da un’imbarcazione alla volta e che debbano spesso raggiungere anche i porti del Nord Italia. Il contrasto all’immigrazione clandestina è uno dei temi dell’accordo di cooperazione bilaterale rafforzata siglata dai due governi un anno e mezzo fa, quando al numero di 10 di Downing Street era ancora presente il predecessore di Keir Starmer, cioè il conservatore Rishi Sunak. Inoltre, a luglio il nuovo premier britannico ha riaperto a una sorta di “delocalizzazione” del trattamento delle richieste di asilo da parte del Regno Unito, un procedimento che vuole diverso da quello che i conservatori avevano proposto in collaborazione con il Ruanda e che non intende andare in contrasto con quanto dichiarato dalla Comunità politica europea, che si propone di perseguire le bande di trafficanti di esseri umani. leggi anche Barcone di migranti naufraga nella Manica, otto i morti

La guerra Sul tavolo dei leader c’è anche la questione della guerra in Ucraina e del Global Combat Air Programme, il progetto dei due Paesi con il Giappone per lo sviluppo del jet di sesta generazione. Se sul primo punto c’è distanza tra le parti, con Roma che continua a mostrarsi contraria a inviare armi a Kiev che possano colpire il territorio russo, discorso diverso riguarda invece il secondo punto, dove i due Paesi potrebbero alla fine concordare ad allargare il progetto a un quarto attore, magari l’Arabia Saudita. leggi anche Gli Usa dicono no ai missili di Kiev in Russia: c'entrano le elezioni?

L’economia e i visti Altro tema fondamentale resta l’economia: l’Italia è ad oggi il dodicesimo partner commerciale del Regno Unito. Un dato in leggero calo rispetto agli anni recenti. I due leader potrebbero discutere anche dell’obbligo del visto elettronico a pagamento denominato Eta (Electronic Travel Authorisation) che entrerà in vigore dal prossimo 2 aprile per i cittadini dell’Ue, italiani inclusi. Nel piano presentato dal governo laburista sono presenti anche forme di esenzione per chi ha un visto di lavoro o risiede regolarmente oltremanica. L’estensione dell’Eta varrà anche per i soggiorni di breve durata di vacanzieri provenienti dall’Unione, che prima di arrivare dovranno compilare un modulo online e pagare una somma di denaro pari a 10 sterline, cioè 12 euro, per entrare: in questo modo si potranno compiere più viaggi nel Regno per soggiorni fino a 6 mesi nell’arco di due anni. leggi anche Uk, dal 2025 per andare a Londra servirà l’Eta: cos’è e come funziona