Barcone di migranti naufraga nella Manica, otto i morti

L'imbarcazione illegale era appena partita dalla Francia diretta in Inghilterra e si è capovolta nei pressi di Ambleteuse (Pas-de-Calais). Meno di due settimane fa un altro naufragio nel Canale aveva causato la morte di 12 persone

Tragedia di migranti nel canale della Manica. Almeno 8 persone hanno perso la vita la scorsa notte nel naufragio di un'imbarcazione illegale sovraccarica che aveva appena lasciato le coste francesi per raggiungere l'Inghilterra. Il barcone si è capovolto nei pressi di Ambleteuse (Pas-de-Calais), mentre era ancora molto vicino alla terraferma.

Due settimane fa un'altra tragedia

Fonti della polizia locale e dei servizi di emergenza hanno riferito che “diversi migranti hanno perso la vita” in questa tragedia che arriva a meno di due settimane dal peggior naufragio dell'anno che il 3 settembre ha causato la morte di dodici persone. Da gennaio i morti nella Manica sono almeno 37: il 2024 si registra quindi come l'anno peggiore in termini di decessi dall'inizio del fenomeno delle imbarcazioni improvvisate sulla Canale.