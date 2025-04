Vaiolo delle scimmie, in Uk indagine su contagio di origine incerta

Le autorità britanniche hanno aperto un'indagine sull'origine del caso di mpox. Il paziente non sarebbe stato in Africa, nelle zone dell'infezione, e non ha avuto rapporti con persone contagiate. L'uomo in questione, residente nel nord del Paese, non risulta in condizioni critiche

In Inghilterra nuovo contagio da vaiolo delle scimmie (mpox), della variante clade 1b. Le autorità britanniche hanno annunciato di aver iniziato le verifiche sul paziente che non risulta aver viaggiato in Africa nelle aree di diffusione del virus né aver avuto contatti diretti con altre persone infette. L'individuo in questione, le cui condizioni non risultano gravi, risiede nel nordest dell'Inghilterra, lo ha fatto sapere la UK Health Security Agency (Ukhsa), rendendo noto di aver disposto un'istruttoria per risalire alle cause.