Mpx, Oms su Vaiolo delle scimmie: "Resta emergenza globale"

L’Mpox, precedentemente noto come vaiolo delle scimmie, continua a essere considerato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC). "L’attuale aumento dei casi di Mpox soddisfa ancora i criteri per la dichiarazione di PHEIC previsti dal Regolamento Sanitario Internazionale (IHR)", ha annunciato oggi il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La dichiarazione arriva dopo la terza riunione del Comitato di emergenza IHR sul tema, svoltasi il 25 febbraio. Il comitato ha raccomandato di prolungare lo stato di emergenza globale a causa del "costante incremento dei casi", della crescente diffusione geografica, della gravità dell’epidemia nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo e della carenza di fondi per attuare una risposta adeguata. Il direttore generale dell’OMS ha accolto la raccomandazione.