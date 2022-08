3/16 ©Getty

Da maggio sono circa 20mila i casi in Europa. La maggior parte è stata identificata nei maschi tra 18 e 50 anni, soprattutto nella categoria Msm (men who have sex with men). Particolari pratiche sessuali sembrano quindi aver facilitato la trasmissione del vaiolo, ma, ammonisce l'Iss, sono possibili anche casi di trasmissione in altri gruppi di popolazione. In base a quanto finora riportato è probabile che il patogeno circoli soprattutto tra coloro che hanno partner sessuali multipli, mentre il grado di diffusione nella popolazione generale è molto bassa

Vaiolo scimmie, in Italia 714 casi, 52 in più in una settimana