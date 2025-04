Giornata Mondiale contro la Malaria, 798 casi importati nel 2023

Sviluppato dall'Università di Oxford, ha ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo in Ghana. Attualmente solo un altro vaccino - di minore efficacia - è disponibile contro una malattia che uccide ogni anno mezzo milione di persone nel mondo, per la metà bambini sotto i 5 anni

Drastica riduzione nel 2020-2021

Nel 2020-2021, a causa delle misure restrittive sui viaggi internazionali attuate per contrastare la pandemia di Covid-19, si è osservata una drastica diminuzione delle notifiche di malaria, con 181 e 433 casi. Superata la pandemia, i contagi sono tornati a livelli pre-pandemici: 596 nel 2022 e 798 casi nel 2023. La gran parte dei casi (circa 700 nel 2023) sono stati registrati in cittadini stranieri in arrivo dall'estero. L'80% di loro aveva effettuato un breve viaggio nei loro Paesi di origine (80%) mentre il 13% era al primo ingresso in Italia. Per quanto riguarda gli italiani contagiati, il motivo del viaggio in aree endemiche includeva principalmente viaggi per lavoro (46%), seguito da turismo (26%) e volontariato/missione religiosa (19%). In occasione della Giornata mondiale, l'Istituto Superiore di Sanità - che fu fondato nel 1934 anche per pianificare la lotta a questa patologia - ha reso disponibile un nuovo podcast, che ripercorre la storia della malattia e l'attività dell'Istituto.