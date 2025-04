Cervello, ascoltare musica stimola il sistema oppioide: lo studio

I nostri brani preferiti vanno quindi ad agire su delle aree cerebrali conosciute come “hotspot del piacere”, individuabili in alcune regioni della corteccia e sottocorticali, come lo striato ventrale e la corteccia orbitofrontale ascolta articolo

L’ascolto della propria musica preferita stimola il sistema oppioide del cervello, un sistema neurochimico che regola dolore, piacere, emozioni e comportamento sociale. Il sistema in questione è strettamente collegato a esperienze piacevoli e vitali per l’esistenza umana, come alimentazione e attività sessuale. Lo studio appena pubblicato sull'European Journal of Nuclear Medicine, con primo firmatario Vesa Putkinen del Turku PET Centre dell'University of Turku in Finlandia, ha evidenziato lo stretto legame che intercorre tra il piacere generato dalla musica, già dimostrato da altri studi, e il sistema oppioide. I nostri brani preferiti vanno quindi ad agire su delle aree cerebrali conosciute come “hotspot del piacere”, individuabili in alcune regioni della corteccia e sottocorticali, come lo striato ventrale e la corteccia orbitofrontale.

Gli strumenti usati per lo studio Per lo studio un gruppo di volontarie è stato sottoposto a tomografia a emissione di positroni (PET) e/o a risonanza magnetica funzionale (fMRI), esami che hanno permesso di rilevare rispettivamente, il rilascio di oppioidi nel cervello e le aree con maggiore densità di recettori per queste sostanze. "Il rilascio di oppioidi spiega come mai la musica può generare sensazioni di piacere tanto intense, nonostante che non si tratti di un tipo di stimolo necessario per la sopravvivenza o per la riproduzione" queste le parole di Vesa Putkinen a margine della pubblicazione.