Scabbia, aumentano i casi in Italia: i sintomi e come si trasmette

I casi di scabbia in Italia sono in aumento. A dare l'allarme sono stati gli esperti della Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse (Sidemast), i quali hanno evidenziato una diffusione della malattia nel nostro Paese. Causata da acari, in particolare dalla specie Sarcoptes scabiei, la scabbia è una malattia cutanea pruriginosa che si trasmette per contatto diretto e prolungato, e provoca intenso prurito associato a macchie pruriginose sulla pelle. L'annuncio del Sidemast è avvenuto in vista del Congresso nazionale Sidemast Special Edition 2025, organizzato nell'ambito del XIV International Congress of Dermatology, a Roma dal 18 al 21 giugno.