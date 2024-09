Responsabile dell’80% delle bronchioliti e del 40% delle polmoniti in età prescolare, le preoccupazioni verso il Vrs sono in crescita. Intanto, il Ministero della Salute sta studiando una soluzione per rendere gratuito per i neonati, in tutto il Paese. La nostra intervista a Gianvincenzo Zuccotti, direttore di pediatria dell’Ospedale dei bambini Buzzi di Milano