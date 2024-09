Open Arms, chiesti 6 anni reclusione per Salvini: le tappe del caso

L'attuale vicepremier è accusato di aver negato illegittimamente, ad agosto del 2019, alla nave della ong spagnola di far sbarcare nel porto di Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare. "Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa e processato per aver difeso i confini del proprio Paese", le sue parole. Dal 2019 a oggi, ecco come si è evoluta la vicenda ascolta articolo

Sei anni di reclusione: è questa la richiesta dell'accusa nel processo nei confronti di Matteo Salvini, accusato di aver negato illegittimamente, ad agosto del 2019, alla nave della ong spagnola Open Arms, di far sbarcare nel porto di Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare. "Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa e processato per aver difeso i confini del proprio Paese", il commento del leader della Lega. Ma quali sono state le tappe del caso? E come potrebbe ancora evolversi? (MIGRANTI: LO SPECIALE DI SKY TG24).

I migranti fermi 20 giorni davanti a Lampedusa La nave della Opem Arms rimase 20 giorni ferma davanti a Lampedusa nell’agosto del 2019. Furono i magistrati di Agrigento, in seguito a un'ispezione a bordo dell'allora procuratore Luigi Patronaggio, a ordinare lo sbarco d'urgenza dei migranti stremati dal caldo e dalla traversata in mare. Il fascicolo venne poi trasmesso alla procura di Palermo, ufficio inquirente del capoluogo in cui ha sede il tribunale dei Ministri, competente in quanto si ipotizzarono responsabilità penali dell'allora titolare del Viminale Salvini. A novembre del 2019 il tribunale dei Ministri ricevette dai pm la richiesta di procedere a indagini preliminari nei confronti del leader della Lega. A febbraio 2020 arrivò poi la decisione del collegio di chiedere al Senato l'autorizzazione a procedere. Nel provvedimento, con il quale il tribunale accoglieva sostanzialmente la ricostruzione dei pm, i giudici affermavano il principio dell'obbligo di prestare soccorso in mare e definivano come "amministrativo" e non politico l'atto di vietare l'approdo ai migranti disposto da Salvini. La decisione di non far sbarcare a Lampedusa i profughi soccorsi, secondo i magistrati, insomma, fu un atto deciso dall'allora ministro dell'Interno individualmente, quindi non "condiviso" con gli altri esponenti del governo, come invece ha sempre sostenuto il leader della Lega. approfondimento Musk difende Salvini sul caso Open Arms: scandaloso che sia a processo

Salvini a processo Si arriva così al 26 maggio 2020, quando la Giunta per le immunità del Senato respinge la richiesta, ma il 30 luglio l'aula, con 149 sì e 141 voti contrari, concede l'autorizzazione a procedere per l'ex ministro e manda a processo Salvini. Dopo il via libera di Palazzo Madama la palla torna alla Procura di Palermo che sollecita il rinvio a giudizio del leader della Lega. La difesa di Salvini, con l'avvocato Giulia Bongiorno, chiede invece il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o, in subordine, per insindacabilità del fatto. Ma il Gup Lorenzo Iannelli accoglie la tesi dell'accusa e fissa per il 15 settembre 2021 la prima udienza del processo. Il dibattimento andrà avanti per due anni, con testimoni, tra gli altri, esponenti politici di primo piano come l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'ex ministro degli esteri Giuseppe Di Maio o l'attuale ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. approfondimento Open Arms, Salvini: "Quando ero ministro nessun morto in mare"

Pm chiede 6 anni di reclusione per Salvini Il 14 settembre 2024 il pm ha chiesto 6 anni di reclusione per Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. "Il pos (place of safety, ndr) doveva essere rilasciato senza indugio e subito, il diniego è stato in spregio delle regole e non per proseguire in un disegno governativo", ha detto la procuratrice aggiunta Marzia Sabella alla fine della requisitoria. Immediato il commento del vicepremier: "L'articolo 52 della costituzione italiana recita che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani, mi dichiaro colpevole di aver mantenuto la parola data".