Processo Open Arms, udienza a Palermo. Salvini assente

È iniziata questa mattina, intorno alle ore 10.15, nell'aula bunker del carcere di Pagliarelli, a Palermo, l'udienza del processo Open Arms , che vede come imputato Matteo Salvini , leader della Lega e attuale ministro alle Infrastrutture, accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong Open Arms nell'agosto del 2019, quando era ministro dell'Interno. Chiusa l'istruttoria dibattimentale dal presidente della II sezione penale, Roberto Murgia, oggi l'intera udienza è dedicata alla requisitoria dei pubblici ministeri, la procuratrice aggiunta Marzia Sabella e i sostituti Giorgia Righi e Calogero Ferrara. L'accusa sta ricostruendo il quadro giuridico nazionale e sovranazionale di quella fase, poi si addentrerà sugli aspetti della specifica vicenda e quindi formulerà alla Corte la richiesta della pena per i reati contestati. Non è presente in aula l'imputato, Matteo Salvini, rappresentato dall'avvocato Giulia Buongiorno. Sui social il vicepremier scrive: "Oggi a Palermo la pubblica accusa farà le sue richieste al processo che mi vede imputato per sequestro di persona. Rischio fino a quindici anni di carcere per aver mantenuto la parola data agli elettori. Rifarei tutto: la difesa dei confini dai clandestini non è reato. Avanti tutta, senza paura".

Pm: "Da Salvini porti chiusi quale strumento pressione Stati membro Ue"

"In questo procedimento si è prospettato che un natante di legno, in alto mare, navigasse in sicurezza, come se il capriccio di un'onda non avesse potuta farla ribaltare", ha detto il Procuratore aggiunto di Palermo, Marzia Sabella, nel corso della requisitoria del processo. "Il Governo Conte 1, come è emerso in questo processo, con il suo contratto di governo prevedeva di sensibilizzare l'Europa per ottenere una equa distribuzione dei migranti. L'allora ministro dell'interno (Matteo Salvini ndr) ha ritenuto di potere squilibrare l'unità di misura dei beni giuridici in questione, in favore dei porti chiusi, quale strumento di pressione degli stati membri", ha aggiunto Sabella.

Pm: "No equivoci, tentato inquadramento giuridico immigrazione clandestina'

"L'oggetto della prima parte della discussione sarà la ricostruzione del quadro giuridico internazionale e interno perché nella materia del soccorso in mare a tutela delle persone questa disamina è fondamentale per fugare alcuni equivoci di fondo. Il quadro è quello dei Sar, Search and rescue, ogni altro inquadramento giuridico che si è tentato, a partire dal favoreggiamento dell'immigraziona clandestina, non ha nulla a che vedere con il processo. E questo lo ha scritto anche il Tribunale dei ministri, qui siamo in presenza di tre eventi sar, e di un quarto", ha invece detto il pm Calogero Ferrara.