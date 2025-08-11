Bimbo di sei anni scomparso in mare nel Veneziano: ricerche in corso

Ore di paura nel Veneziano, dove davanti alla spiaggia di Cavallino Treporti sono in corso le ricerche di un bambino di sei anni che, dopo essere entrato in mare per il bagno, non è più riemerso. L'allarme è scattato attorno alle ore 16: è stata la mamma del piccolo, non vedendolo più tornare a riva, ad allertare i soccorritori che hanno fatto accorrere i vigili del fuoco. Alle ricerche, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Venezia, partecipano i sommozzatori e il nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto, con anche l'impiego di moto d'acqua. Per il momento del bambino non ci sono tracce.