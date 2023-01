Processo Open Arms, Salvini: rischio 15 anni per aver difeso l'Italia

"Oggi sono per l'ennesima volta a Palermo, nell'Aula Bunker dell'Ucciardone famosa per i maxiprocessi contro i mafiosi, per il processo OpenArms. Rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso l'Italia e i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge". Lo scrive il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini su Facebook impegnato nell'aula bunker dell'Ucciardone a Palermo per l'udienza del processo OpenArms.