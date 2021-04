Open Arms, Salvini: “Ho servito il Paese nel rispetto della Legge”

"Con Giulia Bongiorno, pronto all'udienza in tribunale, accusato di sequestro di persona. Grazie per i tanti i messaggi, la vostra vicinanza vale tutto", ha scritto sui social il leader della Lega giunto a Palermo

"Con Giulia Bongiorno, pronto all'udienza in tribunale, accusato di sequestro di persona. Grazie per i tanti i messaggi, la vostra vicinanza vale tutto", ha scritto Matteo Salvini su Twitter. "Avanti a testa alta, convinto di avere da ministro servito l'Italia nel rispetto della legge", ha poi aggiunto il leader della Lega che si trova a Palermo per il processo Open Arms. L'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio perché, secondo la Procura, ad agosto del 2019 avrebbe illegittimamente negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi a largo di Lampedusa dalla nave della ong Open Arms.

L'udienza di oggi

Matteo Salvini è presente nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove è prevista l'udienza preliminare, il giudice dovrà decidere se rinviare o meno a processo l'ex ministro dell'Interno. La zona attorno all'aula bunker è blindata, le strade sono state transennate, ed è massiccia la presenza di furgoni blindati di polizia e carabinieri.