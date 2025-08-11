Dati Viminale, boom di arrivi turistici in Italia anche ad agosto

I numeri contenuti nella banca dati "Alloggiati web" sono stati pubblicati in anteprima da Ansa: nei soli primi 11 giorni di questo mese - senza contare Ferragosto - si sono toccati i 7.944.284 turisti registrati, in crescita del 13,1% rispetto ai 7.021.408 dell'analogo periodo del 2024
Ad agosto continua a crescere il numero di turisti che soggiorna nelle strutture ricettive del Belpaese. Lo confermano i numeri del Viminale contenuti nella banca dati "Alloggiati web", pubblicati in anteprima da Ansa. A giugno gli arrivi sono stati 21.680.741 contro i 19.660.297 del 2024 (+10.2%). A luglio sono stati 23.997.082 a fronte dei 22.951.500 dell'anno scorso (+4,5%). Nei soli primi 11 giorni di questo mese - dunque senza conteggiare il prossimo weekend di Ferragosto - si sono toccati i 7.944.284 turisti registrati, in crescita del 13,1% rispetto ai 7.021.408 dell'analogo periodo del 2024.
L’Elba continua ad attrarre turisti, non solo grazie alle sue spiagge
Con i suoi sette comuni, l’Elba è sede del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e del Santuario dei Cetacei. Racchiude in sé il fascino della biodiversità di un territorio molto suggestivo. E le sue spiagge, oltre 200, sono libere o comunque hanno una buona parte di spazio libero. In molte è inoltre possibile praticare gli sport acquatici più diffusi