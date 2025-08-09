L’Elba continua ad attrarre turisti, non solo grazie alle sue spiagge

Con i suoi sette comuni, l’Elba è sede del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e del Santuario dei Cetacei. Racchiude in sé il fascino della biodiversità di un territorio molto suggestivo. E le sue spiagge, oltre 200, sono libere o comunque hanno una buona parte di spazio libero. In molte è inoltre possibile praticare gli sport acquatici più diffusi