Camion a fuoco, chiusa l'A1 tra Orte e diramazione di Roma

L'A1 Milano-Napoli è chiusa dalle 17 di oggi tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni - un tratto di circa 40 chilometri - a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 525, in corrispondenza del quale il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le carreggiate. Chiuso anche il tratto tra Fiano Romano e il bivio con l'A1 verso Firenze, sulla diramazione Roma Nord.

Traffico in tilt

In corrispondenza del traffico bloccato si registrano 4 chilometri di coda verso Roma e 2 chilometri di coda verso Firenze. Si registrano anche 2 km di coda tra Guidonia e il bivio con la Diramazione Roma Nord verso Firenze e 3 km di coda sulla Diramazione Roma Nord, tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. La protezione civile sta distribuendo acqua agli automobilisti in coda.

Agli automobilisti diretti verso Roma o Napoli, si consiglia di uscire alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 e SS2 Via Cassia e proseguire sul Gra verso la A1 Milano-Napoli, fa sapere Autostrade per l'Italia Agli utenti in transito diretti verso Firenze, si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul Gra, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo, proseguire su SS675 e rientrare in A1 a Orte.