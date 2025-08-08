Traffico, bollino nero nel weekend: oltre 12 milioni in viaggio

Per questo fine settimana si attendono 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli. In previsione del grande aumento dei flussi Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale. Sospesi da oggi altri cantieri, oltre quelli già fermati, per un totale di 1.392, oltre l'83% di quelli attivi ascolta articolo

Domani 9 agosto secondo sabato da bollino nero per il traffico. Lo prevede l'Anas, per quanto riguarda le strade e autostrade italiane. Weekend di partenze in costante aumento in vista della settimana di Ferragosto. Per questo Anas ha sospeso a partire da oggi altri cantieri, oltre quelli già fermati, per un totale di 1.392, oltre l'83% di quelli attivi (1.672). In base alle stime dell'Osservatorio mobilità stradale per questo fine settimana si attendono 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli.

La mattinata più critica sarà domani sabato 9 agosto Bollino nero per gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare e di montagna.Oggi pomeriggio e domenica 10 agosto sarà invece bollino rosso. Mentre domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e domenica 10 agosto dalle 7 alle 22. Approfondimento Verso l’esodo: i consigli della polizia prima di mettersi in viaggio