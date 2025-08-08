Traffico, bollino nero nel weekend: oltre 12 milioni in viaggio

Per questo fine settimana si attendono 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli. In previsione del grande aumento dei flussi Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale. Sospesi da oggi altri cantieri, oltre quelli già fermati, per un totale di 1.392, oltre l'83% di quelli attivi
Domani 9 agosto secondo sabato da bollino nero per il traffico. Lo prevede l'Anas, per quanto riguarda le strade e autostrade italiane. Weekend di partenze in costante aumento in vista della settimana di Ferragosto. Per questo Anas ha sospeso a partire da oggi altri cantieri, oltre quelli già fermati, per un totale di 1.392, oltre l'83% di quelli attivi (1.672). In base alle stime dell'Osservatorio mobilità stradale per questo fine settimana si attendono 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli.
La mattinata più critica sarà domani sabato 9 agosto
Bollino nero per gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare e di montagna.Oggi pomeriggio e domenica 10 agosto sarà invece bollino rosso. Mentre domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e domenica 10 agosto dalle 7 alle 22.
Anas sospende circa 1.400 cantieri, 83% del totale
Anas fa sapere di aver sospeso a partire da oggi altri cantieri, oltre quelli fermati, per un totale di 1.392, oltre l'83% di quelli attivi (1672). "In vista del picco dell'esodo estivo previsto nei prossimi giorni - ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. Attraverso un presidio costante del territorio, il potenziamento dei servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico stiamo operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'ordine - sottolinea l'amministratore delegato di Anas - per ridurre al minimo i disagi legati all'aumento della mobilità estiva. Vogliamo ribadire la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti al volante come ricordiamo nella nostra campagna 'Quando sei alla guida tutto può aspettare".