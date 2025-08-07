Verso l’esodo: i consigli della polizia prima di mettersi in viaggio

La Polizia stradale ricorda poi che prima della partenza è importante evitare di consumare pasti abbondanti o di assumere bevande alcoliche. Possibilmente è preferibile informarsi sullo stato del traffico e delle condizioni meteorologiche lungo il tragitto da percorrere. Obbligatorio per i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori indossare sempre le cinture di sicurezza e assicurare i bambini negli appositi seggiolini omologati. Evitare distrazioni, in particolar modo utilizzando lo smartphone, anche solo per un brevissimo istante perché si percorrono centinaia di metri senza la necessaria attenzione. In caso di stanchezza è consigliabile raggiungere un luogo sicuro per una sosta, così, da riprendere le normali condizioni di attenzione per una guida sicura e responsabile.