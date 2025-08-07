Verso l’esodo: i consigli della polizia prima di mettersi in viaggio

Vacanze estive, verso l’esodo: i consigli della polizia prima di mettersi in viaggioCronaca
Introduzione
Ad agosto ormai inoltrato molti italiani sono pronti a godersi le vacanze estive. Nelle prossime settimane saranno tante le persone in viaggio con conseguente aumento del traffico e del rischio di incidenti stradali. Per questo la Polizia stradale, come ogni anno, ha diffuso un vademecum per viaggiare sicuri e raggiungere serenamente i luoghi delle proprie ferie. I consigli arrivano proprio in vista del massiccio esodo estivo, previsto per il weekend del 9-10 agosto e per il ponte di Ferragosto: giorni da bollino nero durante i quali i vacanzieri si muoveranno verso le località turistiche, per poi fare ritorno negli ultimi giorni del mese.
Quello che devi sapere
Controllare l’automobile
Ecco nel dettaglio i consigli della Polizia stradale, partendo da un check up completo del veicolo con il quale si viaggia. Prima di partire è buona norma, prima di tutto, controllare lo stato di efficienza del veicolo, con particolare riguardo alla pressione degli pneumatici e alle condizioni del battistrada che non deve essere inferiore ai 1.6 millimetri. Altrettanto importante, qualora il veicolo ne sia dotato, controllare anche le condizioni della ruota di scorta o comunque del kit di gonfiaggio. Verificare poi il livello dei liquidi motore, l'usura delle pasticche dei freni. Importante poi provare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi luminosi del veicolo quali luci anabbaglianti, posteriori, luci di arresto ed indicatori di direzione. Va monitorato anche lo stato delle "spazzole" tergicristallo anteriori e posteriori, il cui corretto funzionamento è fondamentale per una visibilità ottimale anche in caso di piogge.
Bagagli e animali
Anche la sistemazione dei bagagli deve essere studiata attentamente: la distribuzione dei carichi non deve infatti sbilanciare la stabilità del veicolo e, qualora si faccia uso dei portapacchi posti sul tetto, assicurarsi sempre che siano ben ancorati. Un punto del vademecum è poi dedicato al trasporto di animali domestici che vanno assicurati negli appositi "trasportini".
Cinture, telefoni e condizioni meteo
La Polizia stradale ricorda poi che prima della partenza è importante evitare di consumare pasti abbondanti o di assumere bevande alcoliche. Possibilmente è preferibile informarsi sullo stato del traffico e delle condizioni meteorologiche lungo il tragitto da percorrere. Obbligatorio per i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori indossare sempre le cinture di sicurezza e assicurare i bambini negli appositi seggiolini omologati. Evitare distrazioni, in particolar modo utilizzando lo smartphone, anche solo per un brevissimo istante perché si percorrono centinaia di metri senza la necessaria attenzione. In caso di stanchezza è consigliabile raggiungere un luogo sicuro per una sosta, così, da riprendere le normali condizioni di attenzione per una guida sicura e responsabile.
Limiti di velocità
Durante la marcia, sottolinea la Polstrada, occorre procedere a velocità moderata, nel rispetto dei limiti imposti dall'ente proprietario della strada, prestando la massima prudenza qualora si decida di effettuare un sorpasso utilizzando l'apposita corsia. Per coloro che in viaggiano sulle due ruote è importante allacciare bene il casco protettivo ed utilizzare le misure protettive.
In autostrada
Il vademecum dedica poi spazio anche agli atteggiamenti da osservare se si percorrono tratti di autostrada. La Polizia stradale ricorda che è consentito occupare le corsie di emergenza solo in casi di effettiva necessità e, nel caso, posizionare il triangolo di emergenza ad almeno 100 metri dal veicolo in panne, indossando sempre il giubbotto retroriflettente. Laddove possibile è meglio, però, fermarsi nelle apposite aree di servizio. In ogni caso, senza ulteriori perdite di tempo, contattare il numero unico di emergenza (112) indicando la posizione esatta ed attendere l'arrivo dei soccorsi. Allo stesso numero vanno segnalate tutte le eventuali criticità, quali incidenti, autovetture in difficoltà, oggetti sulla sede stradale o incendi; a tal proposito è assolutamente vietato gettare sigarette o fiammiferi dai finestrini.
Anas al lavoro
A supportare gli automobilisti nei giorni di traffico maggiore c’è anche l’Anas che, come spiegato dall’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme, dall'inizio dell’esodo estivo è impegnata a “garantire una circolazione fluida e scorrevole”. “Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1672) - ha spiegato Gemme - Per agevolare i flussi di traffico già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada. In base al nostro piano esodo sono operativi 2.500 addetti con il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete e intervenire subito in caso di emergenza”.