Milano, investita e uccisa da auto pirata: si cercano 4 adolescenti

Una 72enne è morta dopo essere stata investita in via Saponaro da un’auto con a bordo quattro giovani, forse minorenni. Il veicolo, rubato la notte precedente a turisti francesi, è stato abbandonato dopo l’impatto. La Procura aprirà un’inchiesta per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso

Una donna di 72 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano. L'anziana stava attraversando la strada quando, intorno alle 12, all'altezza del civico 40 è stata travolta. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata travolta da un'auto con a bordo 4 ragazzi, forse minorenni, compreso il conducente. Il mezzo, stando alle prime informazioni, ha targa francese e risulta essere stata rubata. Sul posto la polizia locale cui sono affidate le indagini.

 

La dinamica dell'incidente

 

 L'auto con cui è stata travolta la vittima è stata abbandonata per strada ed è risultata rubata la notte scorsa a dei turisti francesi. Il pm di Milano Enrico Pavone aprirà nelle prossime ore un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.

Il punto di via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano, dove poco prima di mezzogiorno una donna di 71 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto, 11 Agosto 2025. La persona che era alla guida ha abbandonato la macchina ed è scappata. Si tratta di un'auto con targa francese che è risultata rubata. Sul posto la polizia locale. Ansa/Andrea Fasani
Il luogo dell'incidente a Gratosoglio - ©Ansa

