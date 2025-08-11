Scontro con auto, morto motociclista nel Milanese

Esplora tutte le offerte Sky
Incidente stradale nel Milanese, morto motociclista in scontro con auto a Rho

La vittima è un uomo di 63 anni che, mentre era alla guida della sua moto, si è scontrato con una vettura andando poi a finire su un palo dell'illuminazione. È deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Rho. Il conducente dell'auto è ricoverato nello stesso ospedale ma non è in pericolo di vita

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle sei di questa mattina nel Milanese. Un uomo di 63 anni mentre era alla guida della sua moto si è scontrato con una vettura andando poi a finire su un palo dell'illuminazione. L’impatto è avvenuto sulla strada statale 33 del Sempione vicino a Rho, all'incrocio con la provinciale per Lainate. Immediati i soccorsi da parte di Vigili del Fuoco di Rho, 118 e carabinieri. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate ed è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale di Rho. Il conducente dell'auto è ricoverato nello stesso ospedale ma non è in pericolo di vita.

