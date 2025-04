Sara Campanella, i funerali della vittima di femminicidio. FOTO

La ragazza di 22 anni è morta lo scorso 31 marzo, a causa delle coltellate inferte da Stefano Argentino, reo confesso e come lei studente all'università di Messina. "Mi amo troppo per stare con chiunque" - frase che la giovane aveva scritto sui suoi social - si legge ovunque nel Comune in provincia di Palermo dove si celebra il rito funebre