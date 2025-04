Napoli, sparatoria a Marano e Camaldoli: uccisi due uomini

Sono due i corpi trovati questa mattina nel Napoletano. Un uomo, in corso di identificazione, è stato ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco mentre era sul proprio veicolo, non lontano da una scuola. Un altro è stato invece trovato in strada comunale Montelungo, in zona Camaldoli. Tra le ipotesi quella che i due fatti siano strettamente collegati

A Marano di Napoli, all'altezza del civico 181 di via Marano Pianura, un uomo di cui l'identità non è ancora nota è stato ucciso da alcuni colpi d'arma da fuoco, sparati mentre era a bordo del proprio veicolo. Altra morte sospetta in strada comunale Montelungo, nella zona di Napoli dei Camaldoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento, non è chiaro se i due episodi possano essere collegati.

Due sparatorie in pochi minuti, due morti

Un uomo è stato ucciso in un agguato a Marano, nel Napoletano, a poca distanza da una scuola. Secondo le prime notizie era in auto, in via Marano-Pianura, quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e i rilievi. Non è escluso possa trattarsi di un omicidio di camorra. Una seconda sparatoria con un morto è avvenuta invece a Napoli, in strada comunale Montelungo, zona Camaldoli. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti i carabinieri.