Covid, 5 positivi alla variante indiana sul volo per Orio al Serio

Cinque passeggeri positivi alla variante indiana e uno alla variante inglese, questi gli esiti del sequenziamento dell'Rna sui 6 tamponi risultati positivi tra i passeggeri del volo giunto a Orio al Serio domenica sera e proveniente dall'India. I risultati sono stati resi noti da Ats Bergamo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Il volo dall'India e i test

I sei positivi proseguono la quarantena in un Covid hotel di Bergamo così come gli altri passeggeri del volo. Ats ha fatto sapere che, in ogni caso, al termine della quarantena tutti i passeggeri saranno sottoposti di nuovo ai tamponi, sia i sei risultati positivi sia quelli negativi. Il sequenziamento è stato effettuato all'ospedale Sacco di Milano e ha rilevato la traccia dell'acido ribonucleico dai tamponi molecolari risultati positivi al primo test effettuato dal personale sanitario poco dopo lo sbarco. In gergo tecnico si chiama genotipizzazione. Resta da chiarire come mai tutti i passeggeri, anche i sei risultati positivi, si fossero imbarcati sul volo in India con un tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti.