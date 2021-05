4/15 ©Ansa

DUE VISITATORI PER OSPITE - Le Rsa devono poi garantire una programmazione degli accessi nell'arco della giornata, al fine di evitare assembramenti. In tal senso, vanno preferiti gli incontri in spazi aperti. Possibili, inoltre, non più di due visitatori per ospite, eccetto casi particolari (caregiver o situazione di fine vita)

Vaccini anti-Covid, Papa Francesco: si sospendano i brevetti